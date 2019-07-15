أوكرانيا تمدد الحظر المفروض على استيراد البضائع الروسية

مددت الحكومة الأوكرانية الحظر المفروض على توريد مجموعة واسعة من السلع الروسية إلى البلاد.

فبحسب الوثيقة المنشورة على موقع مجلس الوزراء الأوكراني تم تمديد فترة الحظر حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر عام 2020.

وبدأت أوكرانيا بفرض العقوبات على روسيا في 2015، ثم مددتها ووسعتها عدة مرات، آخرها في 26 كانون الأول / ديسمبرالماضي ، حيث فرضت عقوبات طالت شركات روسية ورجال أعمال وسياسيين ونوابا ومسؤولين حكوميين.

من جهته وقع رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف على مرسوم يحظر استيراد مجموعة من المنتجات الأوكرانية بقيمة نصف مليار دولار، وذلك ردا على سياسة العقوبات التي تنتهجها كييف ضد موسكو.

ورغم توتر العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت مرارا استعدادها لرفع الحظر عن كييف في حال قيام الأخيرة بإلغاء العقوبات التي تفرضها ضد روسيا.