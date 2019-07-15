زيادة حصة الزوار الإيرانيين لأداء مناسك الحج

أفصح مساعد رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية لشؤون التنمية، محمد ازاد، عن حصول اتفاق مع الجانب السعودي لزيادة حصة الزوار الإيرانيين خلال مناسك حج التمتع لهذا العام من 86500 زائر إلى 88500 زائر.

وأكد ازاد اليوم الاثنين أنه بعد التنسيق مع المسؤولين السعوديين تم الاتفاق على زيادة حصة إيران بمقدار ألفي زائر خلال مناسك الحج لهذا العام.

وأشار المسؤول في منظمة الحج والزيارة، إلى أن عملية تفويج الزوار الإيرانيين إلى الديار المقدسة بدأت في 8 تموز/ يوليو الجاري، كما نقلت وكالة "إرنا" مبينا أنه تم لغاية اليوم نقل ما يزيد عن 17500 زائر عبر 86 رحلة جوية إلى السعودية.

واستأنفت السلطات الإيرانية عام 2017 إرسال حجاجها إلى السعودية بعد مقاطعتها للحج في 2016 إثر اتهامها لحكومة المملكة بأنها لم تتعهد بالحفاظ على أرواح الحجاج الإيرانيين بعد حادث التدافع الذي وقع في موسم الحج عام 2015، وأدى إلى مقتل 769 شخصا على الأقل، معظمهم إيرانيون، وإصابة 694 آخرين، حسب الرواية الرسمية السعودية، فيما أفادت تقارير إعلامية بأن المأساة أودت بحياة 2121 شخصا.

وفي يونيو/ حزيران 2018، توصلت إيران والسعودية إلى اتفاق حول تسوية قضية الحجاج الإيرانيين تم بموجبه فتح مكتب رعاية مصالحهم في المملكة، التي استقبلت في ذلك العام 85 ألف حاج من الجمهورية الإسلامية.