إيران: سجلنا زيادة بنسبة 52 % في عدد السياح الأجانب

أعلنت إيران أن عدد السياح الأجانب الذين دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي بلغ 7 ملايين و800 ألف سائح، بزيادة بلغت 52 في المئة

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة التراث الثقافي والحرف اليدوية والسياحة الإيراني، علي مونسان، إن عدد السياح عام 2017 بلغ 5 ملايين و100 ألف سائح.

وأكد مونسان على دور القطاع السياحي في توفير فرص العمل ومكافحة البطالة داخل البلاد، مؤكدا أن الفرص المتاحة في مجال السياحة فاقت كل القطاعات؛ وفق وكالة "إرنا"

كما أشار مونسان إلى أن حجم صادرات الحرف اليدوية إلى الخارج خلال العام الماضي بلغ 600 مليون دولار.

وأضاف أن منظمة السياحة العالمية، خلال اجتماعها الأخير في مدينة باكو الأذرية، صنفت غابات "هيركان" التي تبلغ مساحتها 300 هكتار شمالي البلاد، ضمن المعالم الطبيعية العالمية.

يذكر أن إيران تشهد حصارا اقتصاديا، عقب خروج أمريكا من الاتفاق النووي وإعادة واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية عليها ومحاولة إيقاف صادراتها النفطية وفرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تعمل في إيران.