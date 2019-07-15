Widgets Magazine
تسجيل
22:17 15 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    إيران

    إيران: تطوير قدراتنا النووية يتم في إطار الاتفاق النووي

    © Sputnik . Ronald Zak
    العالم
    انسخ الرابط
    110

    أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي بأن إجراءات إيران لرفع قدراتها النووية تأتي في إطار الاتفاق النووي.

    أكد كمالوندي أن المبادرات النووية الإيرانية للموازنة السياسية وقال، إن الاتفاق النووي كان صفقة متبادلة وما قدمناه نحن كان أكثر بكثير مما حصلنا عليه لأن الأطراف الأخرى خاصة بعد خروج أمريكا من الاتفاق نسيت التزاماتها وأن الإجراءات النووية التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية اليوم هي من باب تذكير الأطراف الأخرى بتنفيذ التزاماتها.

    وتابع، أن ما تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية للارتقاء بقدراتها النووية يأتي في إطار الاتفاق النووي وقد ورد في الفقرتين 26 و36 منه بأنه لو لم ينفذ طرف ما التزاماته فإن الحق محفوظ للطرف الآخر بأن يعيد النظر في التزاماته.

    فيديريكا موغيريني
    © REUTERS / INTS KALNINS
    موغيريني: الاتفاق النووي مع إيران مازال على قيد الحياة
    وأشار إلى رسالة الرئيس روحاني إلى نظرائه في الأطراف الأخرى للاتفاق النووي وقال، إن رئيس الجمهورية ذكر في الرسالة بأنه أن لم تستفيدوا من الفرصة الممنوحة من قبل إيران فإنها وفقا للحالات الواردة في الاتفاق النووي ستعمل على خفض التزاماتها وهو الأمر الذي أنجز في مرحلة من شهرين، كما نقلت وكالة "ارنا".

    وتابع كمالوندي، أنه وبعد انتهاء مهلة الشهرين الأولى رفعت إيران مخزون اليورانيوم فوق 300 كغ وخرجت مسألة عرض الفائض من الماء الثقيل (للبيع) من تعهدات إيران.

    وأضاف، لقد تجاوزنا سقف التخصيب بنسبة 3.67% ونعمل حاليا على إعداد المواد المخصبة لوقود محطة الطاقة (النووية) بنسبة 4.5%.

    واعتبر كمالوندي إجراءات إيران بأنها لا تاتي من باب اللجاجة بل لمنح الدبلوماسية الفرصة ليراجع الطرف الآخر نفسه ويعمل على تنفيذ مسؤولياته وإن لم يرد الأوروبيون والأمريكيون تنفيذ التزاماتهم فإننا نعمل من جانبنا أيضا عبر خفض التزاماتنا على إيجاد التوازن في هذه الصفقة ونعيد الظروف إلى ما كانت عليه قبل 4 أعوام.

    وقال، إنه لا ينبغي علينا نسيان مسألة أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد نفذت جميع التزاماتها وأن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد هذا الأمر.

    انظر أيضا:

    فرنسا: يجب على أوروبا أن تبقى متحدة بشأن إيران
    طهران: بومبيو اعترف بتأثير إيران على الرأي العام الأمريكي والعالمي
    إيران: نتوقع من أطراف الاتفاق النووي اتخاذ خطوات عملية
    الكلمات الدلالية:
    الاتفاق النووي, إيران
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورا على خلفية البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    الجمال يأخذك إلى هناك... جزر المالديف الروسية
    الناتو يمنح فرصة أخيرة لروسيا
    "الناتو" يمنح فرصة أخيرة لروسيا
    إنفوجرافيك - عالم الإنترنت الذي لا ينام
    عالم الإنترنت الذي لا ينام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك