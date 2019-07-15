ظريف: السبيل مازال متاحا أمام واشنطن للخروج بـ"ماء الوجه"

جاء ذلك في حوار أجرته معه قناة "إن بي سي" الأمريكية، الاثنين 15 يوليو/ تموز، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع وزير الخارجية الإيراني "أمريكا حرمت نفسها من السوق الإيرانية، إلا أن هذه السوق مفتوحة أمام شركاتها".
ويقوم ظريف بزيارة نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للمجلس الاقتصادي - الاجتماعي في منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، ومن المقرر أن يتوجه في ختام الاجتماع إلى فنزويلا للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، إضافة إلى زيارات أخرى إلى نيكاراغوا وبوليفيا خلال جولته في أمريكا اللاتينية.
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