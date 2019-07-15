الأمم المتحدة قلقة بشأن قيود أمريكية على حركة وزير خارجية إيران في نيويورك

قال فرحان حق المتحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الاثنين إن المنظمة الدولية عبرت للولايات المتحدة عن قلقها بشأن القيود المشددة على حركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته لنيويورك هذا الأسبوع.

ووصل ظريف إلى نيويورك أمس الأحد بعدما وافق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على الزيارة وسط توتر شديد بين البلدين.

لكن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية قال إنه سيسمح لظريف بالتنقل فقط بين الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى المنظمة، ومقر إقامة سفير إيران بالأمم المتحدة، ومطار جون كنيدي في نيويورك، بحسب "رويترز".

كانت واشنطن قد هددت في أواخر الشهر الماضي بوضع ظريف في القائمة السوداء في خطوة قد تعرقل أي جهود أمريكية لحل الخلافات مع طهران بالسبل الدبلوماسية.

وقال حق للصحفيين إن الأمانة العامة للمنظمة "على اتصال وثيق ببعثتي الولايات المتحدة وإيران الدائمتين لدى الأمم المتحدة ونقلت مخاوفها للبلد المضيف".

Iran’s Foreign Minister @JZarif tells @TheZeinabBadawi "If there is a war then I do not think anybody will be safe in our region. But let us all try to avoid a war" #Iran #IranSanctions pic.twitter.com/XQf0TWoAa3 — BBC HARDtalk (@BBCHARDtalk) July 15, 2019

وقال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران برايان هوك إن المسؤولين الأمريكيين لن يجتمعوا بظريف.

وتفاقم التوتر بين الولايات المتحدة وإيران منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي وافقت إيران بموجبه على تقييد برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي أصابت اقتصادها بالشلل.