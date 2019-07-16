تركيا: قرارات الاتحاد الأوروبي لن تؤثر على عزمنا مواصلة أنشطة التنقيب

أعلنت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، أن قرارات الاتحاد الأوروبي، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على عزم أنقرة مواصلة أنشطت التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان: "قرارات الاتحاد الأوروبي، لن تؤثر بأي شكل على عزمنا مواصلة أنشطت التنقيب عن الموارد الهيدروكربونية".

وأشار البيان إلى أن تركيا ستواصل مساعيها لحماية حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك وستزيد من وتيرة أنشطتها بهذا الصدد.

وكان الاتحاد الأوروبي قد نفذ، أمس الاثنين، تهديداته التي وجهها لتركيا، ردا على تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي أقر إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز قبالة جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.

ونصت الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد عقد اليوم الاثنين، على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد، كما أقر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.