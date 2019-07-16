زلزال تحت الماء يهز جزيرة في إندونيسيا

وقالت الوكالة إن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر. ولم يصدر تحذير من موجات مد (تسونامي) من مركز التحذير من موجات المد في المحيط الهادي ومقره هاواي، بحسب رويترز.

يشار إلى أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية سجلت الزلزال بشدة بلغت 5.7 درجة.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، أن زلزالا بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب جزيرة هالماهيرا الإندونيسية.وأوضحت الهيئة أن "الزلزال كان بقوة 7.3 درجة، ووقع على عمق 10 كيلومترات"، ​فيما لم ترد أي أنباء بعد عن ضحايا أو أضرار جراء الزلزال.