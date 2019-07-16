ترامب يتمسك برأيه عن أربع نساء بالكونغرس

زاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومه على أربع نساء في الكونغرس ينتمين لأقليات وقلل من شأن المخاوف من أن تكون تصريحاته "عنصرية" الأمر الذي أثار غضب الديمقراطيين، الذين تحركوا لإدانته في مجلس النواب.

وقال ترامب في البيت الأبيض إن الأشخاص الذين وصفهم بأنه منتقدون للولايات المتحدة ينبغي أن يرحلوا عن البلاد، بحسب رويترز.

وجاءت تلك التصريحات بعد تغريداته على تويتر يوم الأحد التي قال فيها إن أربع مشرعات من اليسار يعرفن في الكونغرس باسم (الفريق) ينبغي أن يعدن إلى "الأماكن المنهارة الموبوءة بالجريمة التي أتين منها". والنساء الأربع مواطنات أمريكيات وولدت كلهن ما عدا واحدة في الولايات المتحدة.

We will never be a Socialist or Communist Country. IF YOU ARE NOT HAPPY HERE, YOU CAN LEAVE! It is your choice, and your choice alone. This is about love for America. Certain people HATE our Country…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 15, 2019

وقال ترامب: "إذا لم تكن سعيدا في الولايات المتحدة وإذا كنت تشتكي طيلة الوقت فتستطيع ببساطة أن ترحل". وقوبل تصريحاته بتصفيق متقطع من بعض رجال وسيدات الأعمال.

وعندما سئل إن كان يشعر بالقلق من أن البعض يعتبر تصريحاته عنصرية وأن المؤمنين بتفوق العرق الأبيض يجدون معه قاسما مشتركا، أجاب ترامب بأنه ليس كذلك. وقال "هذا الأمر لا يعنيني لأن الكثير من الناس يتفقون معي".

وقوبلت تصريحات الرئيس بانتقادات واسعة النطاق بل ولاقت استهجانا من عدد محدود من زملائه الجمهوريين.

ولم يذكر ترامب المشرعات بالاسم في تغريداته يوم الأحد لكن بدا أنه يشير إلى النائبات ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماساتشوستش ورشيدة طليب من ميشيغان.

وانتقدت النساء الأربع ترامب كما انتقدن القيادات الحالية للحزب الديمقراطي الأمر الذي قوض مظهر الوحدة داخل الحزب في مجلس النواب.