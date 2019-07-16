زلزال يضرب جزيرة بالي الإندونيسية

أعلنت الوكالة الأوروبية لمراقبة الزلازل والبراكين، اليوم الثلاثاء، أن زلزالا تحت البحر بلغت قوته 6.1 درجة ضرب جنوبي جزيرة بالي السياحية في إندونيسيا.

وأفادت الوكالة إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 102 كيلومتر جنوب غربي دينباسار في بالي وعلى عمق مئة كيلومتر.

Strong #earthquake (#gempa) shakes South of Bali, Indonesia 6 min ago. Map of eyewitnesses' felt reports: pic.twitter.com/yhJu5npWFI — EMSC (@LastQuake) July 16, 2019

ولم يصدر تحذير من موجات مد تسونامي من مركز التحذير من موجات المد في ​المحيط الهادئ​ ومقره ​هاواي​.

Last night in Bali before the earthquake this morning pic.twitter.com/F90iUDE42G — Peter James (@WendellmondLife) July 16, 2019

وأظهرت مقاطع فيديو مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ما قبل الهزة الأرضية والتي شوهد فيها قيام المواطنين بالتقاط الأسماك على الشاطىء بعد خروجها من الماء نتيجة انخفاض نسبة المياه ما قبل حدوث الهزة.