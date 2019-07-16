الجيش الإسرائيلي يعلن تحطم طائرة عسكرية مسيرة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تحطم طائرة مسيرة في قطاع غزة خلال قيامها بمهمة روتينية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن "الجيش الإسرائيلي يعترف بتحطم طائرة عسكرية مسيرة رباعية المراوح في قطاع غزة صباح اليوم خلال مهمة روتينية".

وأكدت الهيئة أنه لا توجد خشية لتسرب معلومات.

وأضافت، نقلا عن مصدر عسكري، قوله بأن "السلطات العسكرية باشرت التحقيق فيما إذا نجم التحطم عن خلل فني أو استهداف من قبل إحدى المنظمات الإرهابية في القطاع، مثلما ادعت مصادر في غزة".

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن "المقاومة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة شرقي المنطقة الوسطى لقطاع غزة، وتم استهداف الطائرة المسيرة من قبل المقاومة قبل دخولها في أجواء قطاع غزة وذلك بإطلاق النار عليها".