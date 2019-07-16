خامنئي يتوعد بريطانيا بالرد على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في جبل طارق

قال المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، إن احتجاز ناقلة النفط الإيراني قرصنة بحرية بريطانية، مؤكدا أن الحادثة لن تمر بدون رد من طهران.

وقال خامنئي، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تترك سرقة ناقلة النفط من قبل بريطانيا دون رد".

وأضاف: "سوف نرد على سرقة ناقلة النفط الإيرانية عندما تأتي الفرصة والمكان المناسب".

يتبع...