العطية: الفوز في رالي "طريق الحرير" نتيجة لا تصدق

صرح ناصر العطية، الفائز في سباق السيارات "طريق الحرير"، إن الفوز بسباق طريق الحرير هو نتيجة لا تصدق، فقد تم السباق بشكل ممتاز.

عقدت، اليوم الثلاثاء، المرحلة العاشرة من السباق على طريق جيايوقوان - دونهوانغ، وفاز بطل رالي "داكار" لثلاث مرات، ناصر العطية بجميع المراحل في رالي "طريق الحرير 2019".

بطلنا التاريخي ناصر العطية يُتوج بطلا لرالي طريق الحرير ٢٠١٩ للمرة الأولى بعد تصدره للترتيب العام في جميع مراحل السباق .. الف الف مبروك 🇶🇦💪🏼#قطر pic.twitter.com/m24wIwOf5J — خالد جاسم (@khalidjassem74) July 16, 2019

وقال العطية: "لقد كان لدينا سباق كبير، فبدأنا في روسيا وعبرنا منغوليا وسافرنا عبر الكثبان الرملية في الصين، وهذا كان رائعًا. يسعدنا أن نتمكن من الفوز برالي طريق الحرير. ومن هنا بدأت ثلاث مرات وواجهت صعوبات مختلفة، وبالتالي فإن الفوز نتيجة لا تصدق. شكرا للجميع! كان هناك الكثير من المنافسين الجيدين، لكن كنا نسيطر على الوضع منذ المرحلة الأولى".

وتقام النهاية الرسمية لسباق رالي "طريق الحرير 2019"، اليوم الثلاثاء، في دونهوانغ.

واحتكر فريق "كاماز ماستر" الروسي، منصة التتويج لسباق رالي "طريق الحرير 2019" لفئة الشاحنات، الذي انطلق من روسيا وانتهى في الصين مرورا بمنغوليا.

وفي فئة السيارات، حقق القطري ناصر العطية المركز الأول بقطعه مسافة السباق بزمن قدره 24 ساعة و25 دقيقة و29 ثانية.