إيران: مستوى تخصيب اليورانيوم 4.5 % ونتوقف الآن عند هذا الحد

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، أن نسبة تخصيب اليورانيوم وصلت إلى 4.5%، مشيرة إلى أنها ستتوقف الآن عند هذا الحد.

وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، إن مستوى تخصيب اليورانيوم الآن هو 4.5%، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم رفع هذه النسبة في الوقت الراهن.

وأكد كمالوندي، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية أنه "في الوقت الحالي، إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20%".

وكان إسحاق جهانغيري، النائب الأول للرئيس الإيراني، قال إنه لا حل في المنطقة سوى بالتزام أوروبا بالاتفاق النووي ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران.

وأضاف جهانغيري، خلال تصريح صحفي، في وقت سابق اليوم: "على الأوروبيين أن يدعوا أمريكا لرفع العقوبات عن إيران بدلا من أن يطالبوا طهران بالعودة إلى الاتفاق النووي"، وذلك حسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وجدد النائب الأول للرئيس الإيراني دعوة طهران للاتحاد الأوروبي لتنفيذ جميع التزاماته في الاتفاق النووي إذا أراد الحفاظ عليه.

وأكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم، أن "برنامج بلاده للصواريخ الباليستية قد يطرح على طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة"، إذا توقفت واشنطن عن بيع الأسلحة إلى حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال ظريف في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، مساء أمس الاثنين: "الأسلحة الأمريكية تتجه إلى منطقتنا، ما يجعل منطقتنا جاهزة للانفجار. لذا إذا أرادوا التحدث عن صواريخنا، فعليهم أولا التوقف عن بيع كل هذه الأسلحة".