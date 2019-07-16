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15:34 16 يوليو/ تموز 2019
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    حقل غاز في البحر المتوسط

    وزير الطاقة التركي: سنرسل سفينة تنقيب أخرى إلى شرق المتوسط

    © AFP 2019 / AHIKAM SERI
    العالم
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     قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترسل سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص.

    ولدى تركيا حاليا ثلاث سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر.

    حقل غاز
    © Sputnik . Igor Zarembo
    الخارجية الأمريكية: يجب على تركيا وقف عمليات التنقيب قبالة ساحل قبرص
    وقال دونميز، على "تويتر"، إن سفينة المسح السيزمي "أورك ريس" سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة.

    وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن، في وقت سابق، أن بلاده لا تأخذ عقوبات الاتحاد الأوروبي على محمل الجد، مشيرا إلى أنها "غير ملزمة".

    ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزير، قوله "إن التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد تركيا جاءت لتطمين الجانب الرومي في جزيرة قبرص".

    أضاف جاويش أوغلو، حول قرارات الاتحاد الأوروبي بحق تركيا "الأوروبيون يدركون بأن القرارات ليست قابلة للتطبيق".

    وتابع "لدينا ثلاث سفن تنقيب في شرق البحر المتوسط، وسنرسل السفينة الرابعة"، مؤكدا "لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد".

    وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت، أمس الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي أقر إجراءات عقابية بحق تركيا ردا على تنقيبها عن الغاز قبالة جمهورية شمال قبرص التركية، غير المعترف بها دوليا إلا من قبل أنقرة.

    ونصت الوثيقة التي تم اعتمادها خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد على تخفيض الاتحاد الأوروبي دعمه المالي المخصص لتركيا بوصفها مرشحة لعضوية الاتحاد.

    كما أقر الاتحاد الأوروبي تعليق المفاوضات مع أنقرة حول اتفاقية النقل الجوي وغيرها من التدابير.

    وكان الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا، الاثنين الماضي، قال فيه إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقا بالغا، مشيرا إلى أن التنقيب التركي "يعد تصعيدا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط".

    وتابع "عزم تركيا المعلن عن القيام بعملية تنقيب جديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص يثير قلقا بالغا".

    وأشار إلى أن "عملية التنقيب الثانية المزمعة، والتي تأتي بعد شهرين من بدء عمليات التنقيب الحالية غربي قبرص، تمثل تصعيدا جديدا غير مقبول وانتهاكا لسيادة قبرص".

    انظر أيضا:

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