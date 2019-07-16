تشخيص مرض ميركل خلال لقاءاتها الرسمية

وتم تغيير البروتوكول خلال لقاء المستشارة الألمانية مع رئيسة وزراء مولدوفا مايا ساندو، بسبب تعرض ميركل لهجمات الرعشة في السابق. ولأول مرة، تم تغيير البروتوكول في 11 يوليو/ تموز خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدنماركي.

هذا وتعرضت ميركل لهجوم الرعشة خلال اجتماع رسمي مع رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين في برلين، وكان هذا ثالث حادث من نوعه في غضون حوالي ثلاثة أسابيع.

وحصل هذا أيضا عند لقائها مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 18 يونيو، حيث بدا على ميركل خلال وقوفها أمام حرس الشرف بجانب الرئيس الأوكراني ارتجافات شديدة في ساقيها وجسمها.

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، سابقا، إنها تعرف بأنه يجب أن تعتني بصحتها وتطمئن عليها، بعد أن أثارت ثلاث نوبات من الرعشة في المناسبات العامة السابقة، تساؤلات حول حالتها.

وتوصف ميركل بأنها أقوى زعماء في أوروبا وأقوى امرأة في العالم، وستبلغ من العمر 65 عاما الشهر المقبل. وسبق لها أن أعلنت نيتها ترك السياسة في نهاية ولايتها في 2021.