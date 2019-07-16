أوغلو يكشف السبب الحقيقي لمعارضة واشنطن لشراء تركيا "إس-400"

كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبب الحقيقي الذي أغضب أمريكا من الصفقة التركية - الروسية لشراء منظومة "إس - 400".

قال أوغلو إن سبب معارضة واشنطن لشراء تركيا منظومة "إس- 400" الروسية، ليس تقنيا، بل لأن أنقرة تشتري المنظومة من روسيا، بحسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأشار أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع وزير خارجية شمال مقدونيا نيكولا دميتروف في العاصمة المقدونية سكوبية إلى أن "تركيا بحاجة ماسة لمنظومة دفاع جوي، وأن "إس- 400" الروسية بدأت بالوصول إلى الأراضي التركية".

وأكد أوغلو على أن منظومة "إس- 400" الروسية التي اشترتها تركيا، ستدخل حيز الاستخدام مطلع العام المقبل.

وتابع "تصريحات الرئيس ترامب خلال قمة مجموعة العشرين واضحة للعيان، هناك أصوات معارضة لتصريحات ترامب تصدر من واشنطن بين الحين والآخر، لكن تركيا دولة مستقلة وذات سيادة، وتشتري المنظومة التي تلبي احتياجاتها".

ولفت أوغلو إلى أن "إس- 400" ليست منظومة هجومية، وستكون تحت تحكم تركيا ولن تشكل خطرا على أنظمة الناتو ومقاتلات "إف 35" الأمريكية.