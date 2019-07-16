فنزويلا تتصدر مباحثات بومبيو في الأرجنتين والإكوادور والمكسيك والسلفادور

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الوزير مايك بومبيو، سيزور الأرجنتين وإكوادور والمكسيك والسلفادور، خلال الفترة من 19 إلى 21 يوليو/ تموز، وسيناقش خلال زيارته الوضع في فنزويلا.

واشنطن - سبوتنيك. جاء في بيان الخارجية الأمريكية "وسيؤكد [بومبيو] دعمه لشعوب كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا، في الكفاح من أجل الديمقراطية والتحرر من القمع".

وأشار البيان إلى أن بومبيو سيشارك في بوينس آيرس، في الاجتماع الوزاري لبلدان نصف الكرة الغربي لمكافحة الإرهاب، وسيلتقي بالرئيس الأرجنتيني، ماوريسيو ماكري، وكذلك مع وزيري خارجية شيلي وجزر البهاما.

وأوضح البيان أن وزير الخارجية الأمريكي، سيلتقي في الإكوادور مع قيادة الإكوادور، بما في ذلك ومع الرئيس لينين مورينو. وفي مكسيكو سيتي، سيجري بومبيو محادثات مع نظيره مارسيلو إبرارد. وفي السلفادور، سيناقش بومبيو مع الرئيس نجيب أبو كيلة، تخفيض الهجرة غير الشرعية، وأن هذا البلد الصغير هو أحد المصادر الرئيسية للهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.