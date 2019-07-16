بعد فشل "القبة الحديدية"... إسرائيل تدشن سلاحا جديدا أمام غزة

ذكر الموقع الإلكتروني للقناة العبرية الثانية، مساء اليوم، الثلاثاء، أن إسرائيل قامت بعمل حائط ترابي بالقرب من السياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، لحماية المزارعين والجنود الإسرائيليين من صواريخ وقذائف حركة "حماس" المنطلقة من داخل القطاع.

وأفادت القناة العبرية بأن الجيش الإسرائيلي قام بعمل طريق ترابي بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، لحماية الجنود والمزارعين بعد تكرار عمليات إطلاق صواريخ وقذائف من داخل قطاع غزة على الداخل الإسرائيلي، ولحماية الطرق الرئيسة في منطقة غلاف، خاصة وأن المستوطنين في هذا الغلاف اشتكوا، مرارا، من عدم تأمينهم من صواريخ غزة.

وأوردت القناة العبرية أن مدير مكتب رئيس الوزراء، يؤآف هوروفيتش، التقى مع ممثلي وزارة المالية ووزارة الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية ووزارة المواصلات، في أعقاب ارتفاع معدلات إطلاق القذائف والصواريخ من غزة على مستوطنات غلاف غزة، وقرروا صرف مبلغ 100 مليون شيكل لحماية تلك المستوطنات، وخاصة القطار السريع.

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، غير مرة، عن فشل المنظومة الدفاعية الإسرائيلية "القبة الحديدية" في التصدي للقذائف والصواريخ المنطلقة من قطاع غزة، وبأن الجيش الإسرائيلي يزيد من عدد بطاريات تلك المنظومة بهدف ملاحقة الأعداد الكبيرة من صواريخ حماس على الداخل الإسرائيلي، دون جدوى.