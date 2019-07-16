بالصور... فرحة المواطنين الأتراك بوصول منظومة "إس-400"

قامت أسرة وكالة "سبوتنيك" باختيار أبرز ردود فعل المواطنين الأتراك في الشبكات الاجتماعية بعد بدء تسليم روسيا منظومة "إس-400" إلى الحكومة التركية.
قال المستخدم "ErkanOzdemir": يجب على أمريكا أن تفكر الآن، وأرفق تغريدته بصورة لسيارة تحمل أنابيب كتب عليها "إس-400".
Bundan sonra Amariqa düşüsün #S400HayırlıOlsun pic.twitter.com/Zclvi4eqyw— ErkanOzdemir (@ErkanOzdemir78) July 16, 2019
بينما نشر المستخدم "dervisdagdas" صورة كاريكاتير وعلق قائلا "ليكون هذا من أجل مصلحة البلد والشعب".
Vatana Millete Hayırlı Olsun 🇹🇷🇹🇷 #S400HayırlıOlsun pic.twitter.com/v5EcHsXiNj— Dervis Dagdas (@dervisdagdas) July 13, 2019
وغرد "melihburakgur" قائلا "لقد وصل طلبي إس-400" وأرفق منشوره بصورة حلوى في إشارة منه على فرحته باستلام بلده للمنظومة.
S-400 siparişim geldi pic.twitter.com/idwImH3w0F— meli.bu (@melihburakgur) July 13, 2019
ونشر المستخدم "istihbartsrvs" فيديو يظهر أشخاص يرقصون ويدبكون فرحا، وعلق قائلا "أول شحنة من إس-400 وصلت إلى أنقرة".
#SONDAKİKA— İSTİHBARAT (@istihbartsrvs) July 12, 2019
S-400 Hava Savunma Sistemlerinin İlk partisi Ankara'ya geldi. pic.twitter.com/neYHNKu638
وحذر "adonmez1971turk" أمريكا قائلا "وصلت "إس-400 إلى البحر الأسود. كوني حكيمة يا أمريكا".
S400 ler karadenize yerlestirildi, akıllı ol amerikaaa 😂🤣 pic.twitter.com/udq5QySIuO— Ahmet Dönmez (@adonmez1971turk) July 14, 2019
وقال المستخدم "kumtemir_ahmet": بدأت شحنات إس-400 تصل إلى القاعدة العسكرية ميرد. تهاني للوطن وللأمة.
S-400'ler Mürted Hava Meydanına indirilmeye başlandı. Vatana millete hayırlı olsun. #S400 pic.twitter.com/cNoOuW2IPD— Kumtemir Ahmet (@kumtemir_ahmet) July 12, 2019
وعلق "muallime016" قائلا "هذه ليست أنابيب، إنها إس-400. إنها فخر يكفي الجميع.
BORU DEĞİL S400 😎BU GURUR HEPİMİZE YETER 🇹🇷#S400HayırlıOlsun pic.twitter.com/qGxJen2ckF— ZÜHAL (@muallime016) July 13, 2019
وغرد "adnankoroglu75" قائلا "لقد عشنا ذلك الوقت، عندما تركنا فيه "حلفاءنا" دون سلاح في مجالنا الجوي. ولكن في النهاية حصلنا على إس-400. وهذا حدث مهم جدا لبلدنا بكل معنى الكلمة. وإن شاء الله، سيأتي الوقت الذي سننشئ فيه نظام الدفاع الجوي الخاص بنا.
Müttefik’ ülkelerin bizi hava sahamızda savunmasız bıraktığı bir süreç yaşadık.— Adnan köroğlu (@adnankoroglu75) July 12, 2019
Sonunda S-400’ler geldi.
Ülkemiz için her açıdan önemli bir gelişme.
İnşallah kendi hava savunma sistemlerimizi kurduğumuz günleri de görürüz. #AlacağızDemiyoruz #AldıkGeldi #Diyoruz #HayırlıOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/68DXtAAa5H
وقال مستخدم آخر "الحمد لله، وصلت منظومة إس-400. وكما تلاحظون، فإنها ليست مخططا أو صورة أو مزيفة. هذا نظام دفاع جوي، الذي تم الحصول عليه بفضل الموقف الحاسم لزعيمنا. مبروك للوطن والشعب، أنا فخور.
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🇹🇷🇹🇷Üff maşallah S400 🇹🇷🇹🇷 Fark ettiyseniz heykel değil, bagalit değil, Resim değil, çakma hiç değil, gelmez, alınmaz, alınamaz değil. Reisimizin dünyaya gösterdiği dik duruş ve azmiyle alınmış #S400 Hava savunma sistemi. Ülkemize ve Milletimize #S400HayırlıOlsun 🇹🇷🇹🇷 Bugün de gururluyum TÜRKİYE'm🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷
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