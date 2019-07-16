بالصور... فرحة المواطنين الأتراك بوصول منظومة "إس-400"

Müttefik’ ülkelerin bizi hava sahamızda savunmasız bıraktığı bir süreç yaşadık.

Sonunda S-400’ler geldi.

Ülkemiz için her açıdan önemli bir gelişme.

İnşallah kendi hava savunma sistemlerimizi kurduğumuz günleri de görürüz. #AlacağızDemiyoruz #AldıkGeldi #Diyoruz #HayırlıOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/68DXtAAa5H