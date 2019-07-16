وزير هندي: إمدادات النفط في السوق تكفي لتعويض واردات خام إيران

قال وزير النفط الهندي دارمندرا برادان في نيودلهي، اليوم الثلاثاء، إن هناك إمدادات نفطية في السوق كافية لتعويض نقص واردات الخام من إيران.

وأوقفت الهند وارداتها من إيران بعدما أنهت الولايات المتحدة إعفاءات سمحت لثماني دول من بينها الهند باستيراد الخام من إيران رغم العقوبات المفروضة على طهران؛ وفقا لـ "رويترز".

وقال برادان إن الحكومة طلبت من شركة "جيل"، أكبر شركة للغاز الطبيعي في الهند، وضع خطة لفصل أنشطتها الخاصة بتسويق الغاز عن أنشطتها المتعلقة بنقله.

وأضاف أن الطلب على الديزل في الهند سيواصل الصعود، رغم زيادة عدد المركبات الكهربائية.

وأشار الوزير إلى أن الهند شكلت لجنة لبحث مقترح يسمح للشركات الخاصة ببيع غاز الطهي المدعم.