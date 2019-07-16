الولايات المتحدة ستساعد الحلفاء في مكافحة "التضليل الروسي"

صرح المرشح الأمريكي لرئاسة البنتاغون، مارك إيسبر، اليوم الثلاثاء، بأن البنتاغون سيساعد حلفاء الولايات المتحدة العسكريين في مكافحة "التضليل الروسي".

واشنطن - سبوتنيك. وقال إيسبر خلال شهادات خطية لمجلس الشيوخ "يجب أن تركز أنشطة وزارة الدفاع ضد روسيا في فضاء المعلومات على بناء إمكانات حلفائنا وشركائنا لمساعدتهم على فهم ومواجهة ومقاومة التضليل والمفاهيم الخاطئة الروسية، وينبغي توجيه جهودنا، قدر الإمكان، لكشف وتحديد التأثير الكارثي الروسي والتأكيد على أن روسيا لا يمكن الثقة بها، وأنها تزعزع الأمن عن عمد لدعم مهامها السياسية".

هذا وتتهم الولايات المتحدة روسيا بالتضليل الإعلامي، وتنفي موسكو ذلك وتتهم واشنطن بنشر معلومات مضللة.