Widgets Magazine
تسجيل
21:44 16 يوليو/ تموز 2019
مباشر
    بحث
    وصول المعدات العسكرية إلى بروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو، 30 أبريل/ نيسان 2019

    "إس 400" في تركيا صداع لإسرائيل

    © Sputnik . Sergei Mamontov
    العالم
    انسخ الرابط
    1 0 0

    أولت وسائل الإعلام الإسرائيلية، المنشورة باللغة العبرية، الاهتمام الجارف، بحصول تركيا على المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400"، بدءا من يوم الجمعة الماضية.

    استهلت المخاوف الإسرائيلية من حصول تركيا على منظومة دفاعية، بالاعتراض على الشراء منذ البداية، حيث شدد الموقع العبري "ديبكا"، على ضرورة فرض عقوبات عاجلة على أنقرة، كونها لم تنصت للإملاءات الأمريكية أو الشروط الأمريكية.

    عقوبات قاصمة

    منظومة الصواريخ إس-400 الروسية
    © Sputnik . Artem Jitenev
    بالصور... فرحة المواطنين الأتراك بوصول منظومة "إس-400"
    وكتب الموقع الإلكتروني الإخباري العبري أن تركيا حصلت على أول دفعة من بطاريات صواريخ "إس 400"، الروسية، وبأنه حان الوقت لفرض عقوبات قاصمة على تركيا، كونها الدولة الأولى في حلف الناتو التي تحصل على مثل هذا السلاح الدفاعي القوي، وهو ما يسلتزم معه وجوب فرض عقوبات أمريكية على أنقرة.

    واهتم الموقع الاستخباراتي، المعروف بقربه من جهاز الموساد الإسرائيلي، بالتأكيد على أن ترامب وإداراته الأمريكية شددوا مرارا على فرض عقوبات على تركيا، كونها لم تمثل للشروط الأمريكية.

    في حين قالت القناة العبرية الثانية:

    إن تركيا قد أعلنت عن وصول دفعات أو شحنات من بطاريات المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400 "إلى قواعد عسكرية في العاصمة أنقرة، وذلك مع التغاضي عن التحذيرات الأمريكية الكثيرة حول هذا الأمر، وكأن تركيا لم تعبأ بتلك التحذيرات الأمريكية. 

    صداع الناتو

    منظومة صواريخ إس-350 فيتياز المضادة للطائرات
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    أوغلو يكشف السبب الحقيقي لمعارضة واشنطن لشراء تركيا "إس-400"
    وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه ليس الولايات المتحدة الأمريكية وحدها التي أعلنت عن غضبها المسبق لحصول تركيا على تلك المنظومة الروسية، وإنما هناك دول أخرى في حلف الناتو ربما أعلنت عن غضبها، دون الإفصاح عن ذلك علانية.

    ومن جانبها، قالت القناة العبرية الـ"13" :

    إنه على الرغم من وصول دفعات أو شحنات كاملة من بطاريات صواريخ "إس 400" الروسية إلى تركيا، والتي بدأت الجمعة الماضية، فإن الإدارة الأمريكية ما تزال تلتزم الصمت، رغم تهديدها المسبق بفرض عقوبات على أنقرة.

    وأضافت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر قبل فترة فرض عقوبات قاسية على تركيا، بسبب نية أنقرة شراء بطاريات المنظومة الدفاعية الروسية "إس 400"، ولكن مع إعلان تركيا وصول أول دفعات هذه المنظومة لم تنبس واشنطن ببنت شفة.

    وأوضحت القناة العبرية في تقريرها المطول أن تركيا لم تهتم بأي تهديد أمريكي حول شرائها منظومة "إس 400"، وإنما مضت في خطها الاستراتيجي بشراء المنظومة لحماية أمنها القومي.

    صمت أمريكي

    منظومة صواريخ إس 400
    © Sputnik . Alexey Malgavko
    جنرال روسي يعلق على "نقطة ضعف" منظومة "إس-400"
    وأضافت القناة العبرية أن الصمت الأمريكي غريب، بشكل كبير، خاصة وأن واشنطن تحاول منذ شهور منع الصفقة، بحجة أن الأنظمة الروسية المضادة للطائرات تتجاوز حدود حلف الناتو، في وقت حذر كبار المسؤولين في واشنطن، تركيا، من أنها ستتخلى عن إنتاج الطائرات الحربية من طراز F-35، التي تشارك فيها تركيا، ومع ذلك فإن الأخيرة مضت وحصلت على المنظومة الدفاعية الروسية، مؤكدة أن تلك المنظومة تمثل صداعا في رأس الحلف الدولي.

    وأوضحت القناة العبرية أنه في نهاية الشهر الماضي، التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بنظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، وتباحثا حول الأمر نفسه، وقال أردوغان لترامب إن الأمر منتهي، وبأن أنقرة تنوي شراء المنظومة الروسية، وذلك رغم توضيح القناة أن ترامب حاول التوصل لحل وسط مع الرئيس التركي، دون جدوى.

    ويشار إلى أنه تم إبرام الصفقة بين روسيا وتركيا في عام 2017 - ستزود روسيا تركيا بأربع كتائب من المنظومة مقابل ملياري ونصف مليار دولار. ستدفع تركيا جزءًا من هذا المبلغ، والجزء الأخر- على حساب قرض روسي.

    طائرة نقل محملة بأجزاء إس-400
    © REUTERS / HANDOUT
    وصول الطائرة العاشرة المحملة بأجزاء منظومة "إس-400" إلى تركيا

    فضيحة دولية

    وأثار شراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الروسية، إس-400، فضيحة دولية بين تركيا والولايات المتحدة: طالبت الولايات المتحدة بالتخلي عن الصفقة وشراء مجمعاتها باتريوت بدلا عنها. في حالة الرفض، لم تستبعد واشنطن إمكانية تأخير أو إلغاء بيع أحدث المقاتلات الأمريكية من طراز F-35، لكن تركيا رفضت تقديم تنازلات. ومع ذلك، بعد قمة قادة مجموعة العشرين في أوساكا، أصبح الوضع بين الولايات المتحدة وتركيا أقل توتراً، على حد قول وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

     

    انظر أيضا:

    موسكو تعلن وصول دفعة جديدة من مكونات "إس 400" إلى تركيا بالطائرات الروسية
    أوغلو يكشف السبب الحقيقي لمعارضة واشنطن لشراء تركيا "إس-400"
    بالصور... فرحة المواطنين الأتراك بوصول منظومة "إس-400"
    جنرال روسي يعلق على "نقطة ضعف" منظومة "إس-400"
    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, روسيا, تركيا, إس 400
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فتيات يلتقطن صورا على خلفية البحيرة القرمزية، التي أطلق عليها أهالي المنطقة المحليون بـ جزر المالديف، 11 يوليو/ تموز 2019
    الجمال يأخذك إلى هناك... جزر المالديف الروسية
    واشنطن تريد بحث إمكانية عقد اتفاق ثلاثي بشأن الأسلحة النووية
    اتفاق نووي ثلاثي... هل ينجح؟
    إنفوجرافيك - عالم الإنترنت الذي لا ينام
    عالم الإنترنت الذي لا ينام
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك