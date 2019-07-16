البحرية الإيرانية تسحب ناقلة نفط أجنبية للمياه الإقليمية بعد إطلاقها نداء استغاثة

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي أن البحرية الإيرانية سحبت ناقلة نفط أجنبية إلى المياه الإقليمية الإيرانية، بهدف إصلاحها، بعد إطلاقها نداء استغاثة.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الإذاعة والتلفزيون الإيراني عن موسوي قوله إن "البحرية الإيرانية قامت بسحب ناقلة نفط أجنبية بعد إطلاقها نداء استغاثة للمياه الإقليمية بغية إصلاحها".

وأضاف موسوي "استجبنا لنداء استغاثة من ناقلة نفط أجنبية ولا نزال نقدم لها المساعدة الفنية المطلوبة".

ولم يشر المتحدث باسم الخارجية إلى جنسية الناقلة.

وتوترت الأحداث في الخليج بصورة كبيرة، بعد سلسلة من الهجمات على ناقلات نفط قرب مضيق هرمز وفي خليج عمان، منذ شهر مايو / أيار، حملت واشنطن الحكومة الإيرانية مسؤوليتها، وهو ما نفته طهران.