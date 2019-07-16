حملة هجوم على الرئيس الأمريكي... إلهان عمر أمريكية قبل ميلانيا ترامب

تصاعدت الدعوات التي تطالب بإقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد اتهامه بالعنصرية، في أعقاب سلسلة من التغريدات التي يُعتقد على نطاق واسع، أنها تدور حول أربعة من أعضاء الكونغرس ذوي أصول غير أمريكية، (ألكساندر أوكاسيو كورتيز، وإلهان عمر، وآيان بريسلي، ورشيدة طليب).

وبحسب صحيفة "إندبندنت" أشار معلقون سياسيون أيضًا إلى شيء آخر، إذ قال جيك تابر من "سي إن إن" إن إلهان عمر كانت مواطنة أمريكية منذ مدة أطول من السيدة الأولى ميلانيا ترامب

وإلهان عمر هي عضوة الكونغرس الوحيدة التي ولدت خارج الولايات المتحدة في مقديشو بالصومال، وانتقلت إلى أمريكا في عام 1992، وأصبحت مواطنة أمريكية في عام 2000.

وفي الوقت نفسه، أصبحت ميلانيا ترامب مواطنة أمريكية في عام 2006 عن عمر يناهز 36 عامًا، بعد عام واحد من زواجها من قطب العقارات في ذلك الوقت.

وفي ضوء هجوم ترامب على إلهان عمر وغيرها من أعضاء الكونغرس، يشارك الناس هذه "الحقيقة" على الإنترنت.

This is a president who has openly violated the very values our country aspires to uphold: Equality under the law, religious liberty, equal protection and protection from persecution. 1/



pic.twitter.com/3N3F5xAmUF — Ilhan Omar (@IlhanMN) July 16, 2019

وبعد أن دعا أعضاء الكونغرس الأربعة إلى مؤتمر صحفي أدانوا فيه تعليقات ترامب، تضاعفت أعداد المشاركين.

"لن نكون أبدًا دولة اشتراكية أو شيوعية. إذا لم تكن سعيدًا هنا، يمكنك أن تغادر!".. هكذا صرخ الرئيس، مكرراً اتهامه بأن "الرباعي" معاد لإسرائيل ومؤيد لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، بعد أن أخبر الصحافة أنه لا يمانع في "وجهات النظر التي تعكس آراء النازيين الجدد قائلاً: "لا يهمني لأن الكثير من الناس يتفقون معي".

ودعا أمس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نائبتين بالكونغرس من أصول إسلامية بالعودة لأوطانهما الأصلية بعد انتقادات لسياساته حيال الهجرة.

© REUTERS / ERIN SCOTT ألكساندر أوكاسيو كورتيز وإلهان عمر وآيان بريسلي ورشيدة طليب يعقدن مؤتمرا صحفيا بعد إدانة الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الرئيس رسميا

وقال ترامب في تغريدة "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات "التقدميات"، اللائي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فساداً وغير الكفؤة في أي مكان في العالم. وفي الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة (أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض)، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا".

وأضاف "لماذا لا يعودون ويساعدون في إصلاح الأماكن المنهارة تمامًا والمليئة بالجريمة التي أتوا منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

How would you describe Melania Trump? Join CNN for a visit to the White House to meet those who know the First Lady best. CNN Special Report Woman of Mystery – Melania Trump. Tonight at 9 p.m. ET pic.twitter.com/vvCPx67DQ0 — CNN (@CNN) June 14, 2019

واختتم ترامب سلسلة تغريداته قائلاً "تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكن أن تتركوها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".

فردت النائبة الديمقراطية في الكونغرس الأمريكي إلهان عمر، على تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هاجمها فيها هي وزميلتها رشيدة طليب.

وكتبت إلهان عمر على حسابها الرسمي على موقع "تويتر": السيد الرئيس، كأعضاء في الكونغرس، فإن الدولة الوحيدة التي أقسمنا اليمين لها هي الولايات المتحدة". "وهذا هو السبب في أننا نكافح من أجل حمايتها من أسوأ الرؤساء وأكثرهم فسادًا ودون كفاءة، في من رأيناهم على الإطلاق".