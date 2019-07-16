واشنطن تؤكد استعداد طهران لإجراء محادثات بشأن البرنامج الصاروخي

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن إيران مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج تطوير الصواريخ.

واشنطن - سبوتنيك. وقال بومبيو في اجتماع لمجلس الوزراء:

"لأول مرة، يعلن الإيرانيون أنهم على استعداد للتفاوض بشأن البرنامج الصاروخي".

وأكد ذلك الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي كان يجلس بجانبه، حيث قال:

"إنهم يريدون التحدث، لننظر ماذا سيحدث".

ولم يحدد بومبيو وترامب ما إذا كان المسؤولون الأميركيون يتواصلون مباشرة مع إيران.

هذا وأعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في وقت سابق، عن إمكانية إجراء مفاوضات بشأن الصواريخ الباليستية.

وكان الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قد ألمح مؤخرًا إلى أن إيران قد تكون راغبة في إجراء محادثات إذا أظهرت الولايات المتحدة الاحترام ورفعت العقوبات.

وفي مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز"، أشار ظريف إلى أن "المفاوضات يجب أن تبدأ بما اتفقنا عليه بالفعل"، قائلاً إذا أرادت الولايات المتحدة بدء مفاوضات حول البرنامج الباليستي، فعليها "أولاً إيقاف بيع الأسلحة" إلى دول المنطقة.