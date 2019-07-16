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22:15 16 يوليو/ تموز 2019
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    طائرة إسرائيلية

    كولومبيا تتخلى عن سلاح إسرائيلي تستخدمه منذ عقود

    © AP Photo / Str/HO
    العالم
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    كشفت صحيفة إسرائيلية النقاب عن سلاح إسرائيلي ستستغني عنه كولومبيا كانت تستخدمه منذ عقود طويلة.

    ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، مساء أمس، أن كولومبيا، ستتخلى عن طائرة "كافير" الإسرائيلية التي تستخدمها منذ عقود طويلة، لتحل محلها طائرة SAAB السويدية 

    وأوردت الصحيفة أن كولومبيا تتطلع لأن تحل الطائرات السويدية SAAB بدلا من الكافير الإسرائيلية، التي تشكل ضلعا قويا في الدولة اللاتينية، رغم أنها

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    © AFP 2019 / Menahem Kahana
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    وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية، في نسختها الإنجليزية، أن إسرائيل نجحت في تطوير طائرة فرنسية بالاسم نفسه، واستخدمت في الجيش الإسرائيلي منذ العام 1975، ولمدة تزيد عن عشرين عاما فقط

    وأشارت الصحيفة أن كولومبيا اشترت الطائرة "كافير" (الشبل)، أي صغير الأسد، في عام 1989، وتريد استبدالها بطائرة "sabb" السويدية

    يشار إلى أن إسرائيل قامت بتصنيع الطائرة المعدلة من كافير إلى كافير 2، وهي ذات مقعدين، وكان تدشين أول طائرة منها للتدريب Kfir-TC2 في العام 1980. كما يوجد منها طراز Kfir-RC2 يستخدم للاستطلاع. 

    ويبلغ عدد طائرات "كافير" المتطورة التي بنتها مؤسسة "إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء"، 185 طائرة، وقامت إسرائيل بتصديرها بعد عام 1980 إلى الإكوادور وكولومبيا وسريلانكا، وكذلك قامت بتصدير عدد منها إلى الولايات المتحدة الأمريكية

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    الكلمات الدلالية:
    فرنسا, الإكوادور, كولومبيا, إسرائيل
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