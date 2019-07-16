الرئيس الطاجيكي ورئيس وزراء كوريا يبحثان العلاقات الثنائية

ناقش الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمان، ورئيس وزراء جمهورية كوريا، لي ناك يون، اليوم الثلاثاء في دوشانبيه، حالة وآفاق العلاقات الثنائية

دوشنمبيه - سبوتنيك. وجاء في بيان للمكتب الصحفي التابع للرئيس الطاجيكي "توصل الطرفان إلى أن قاعدة قانونية مناسبة لتنمية وتوسيع العلاقات بين الدولتين قد تم إنشاؤها وأن أنشطة اللجنة الحكومية للبلدين حول التعاون التجاري والاقتصادي مهمة للغاية".

وتابع البيان، تبادل الطرفان وجهات النظر حول مواصلة تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين طاجيكستان وكوريا، والعلاقات بين البرلمانات، والتعاون السياسي والتجاري والاقتصادي، والتعاون في مجال الصناعات، والطاقة الكهرمائية، والقطاعات المالية والمصرفية، والزراعة، والرعاية الصحية، والمستحضرات الصيدلانية والعلوم والتعليم والثقافة والهجرة والسياحة والمشاريع المشتركة.

وأضاف المكتب الصحفي، بأن الجانبين ناقشا أيضا القضايا المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي والوضع في أفغانستان ومكافحة الإرهاب الدولي والتطرف.