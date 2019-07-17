وزير الخارجية الروسي: الوضع في دونباس "مقلق للغاية"

موسكو - سبوتنيك. وقال الوزير الروسي خلال حديث لصحيفة "أرغومنتي أي فاكتي" الروسية: إن "الوضع في دونباس، في الواقع، لا يزال مقلقا للغاية. حتى الآن، لم يتم عمل أي شيء من حيث وقف إطلاق النار - القصف مستمر".

وأضاف: "بالطبع، معاناة سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تحز بقلوبنا".

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت في شهر نيسان/أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير، من نفس العام، ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة – فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.