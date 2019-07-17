نائب رئيس الوزراء الأرميني: نتطلع لبناء محطة طاقة نووية جديدة ونتفاوض مع روسيا حولها

أعلن نائب رئيس الوزراء الأرميني، تيغران أفينيان، بأن سلطات بلاده تتطلع لبناء محطة طاقة نووية جديدة في البلاد وتتفاوض مع روسيا حول إمكانية المشاركة بهذا المشروع.

نيويورك - سبوتنيك. وقال أفينيان لوكالة "سبوتنيك": "نظام الطاقة لدينا يرتكز على ثلاثة أعمدة، الطاقة النووية والطاقة الحرارية والطاقة الكهرومائية" مشيرا إلى أن "نصيب توليد الطاقة لهذه المصادر الثلاثة متساو تقريبا".

وأضاف، "أن سلطات بلاده لا تريد التخلي عن الطاقة النووية بل ستحافظ عليها، وتتطلع الآن إلى إمكانية بناء محطة طاقة نووية جديدة بعد إغلاق محطة ميتسامور النووية لتوليد الطاقة الكهربائية".

وتابع نائب رئيس الوزراء الأرميني "نحن مستعدون للمناقشة مع الشركاء الروس، وناقشنا فعليا هذا الموضوع (إمكانية مشاركة روسيا في بناء محطة طاقة نووية جديدة في أرمينيا). هذه المفاوضات جارية بالفعل".

يذكر، أن محطة أرميانسكايا النووية لتوليد الطاقة الكهربائية الواقعة بالقرب من مدينة ميتسامور[على بعد قرابة 30 كم جنوب العاصمة يريفان] هي المحطة النووية الوحيدة في هذا الإقليم.

ويرى الخبراء، أن هذه المحطة قادرة على القيام بعملها حتى عام 2016. لكن الحكومة الأرمنية قررت في شهر آذار/ مارس من عام 2014 تمديد فترة استخدام الوحدة الثانية من هذه المحطة لمدة 10 أعوام، أي حتى عام 2026، وذلك لأسباب تتعلق بالتأخير باستكمال بناء وحدة نووية جديدة.