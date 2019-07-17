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06:06 17 يوليو/ تموز 2019
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    وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

    الولايات المتحدة تفرض قيودا على حركة الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم في نيويورك

    © REUTERS / KIM KYUNG-HOON
    العالم
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    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (90)
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    فرضت الولايات المتحدة قيودا صارمة على حركة أكثر من عشرة من الدبلوماسيين الإيرانيين وأسرهم الذين يعيشون في نيويورك، وجاء ذلك وفقا لمذكرة دبلوماسية أمريكية أرسلت إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة.

    الأمم المتحدة - سبوتنيك. وبحسب وكالة رويترز، أفادت المذكرة الدبلوماسية التي تحمل تاريخ 12 تموز/ يوليو، بأن قواعد التنقل، المفتوحة المدة، تسري على "جميع أعضاء البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة وأفراد أسرهم المباشرين وممثلي الحكومة الإيرانية لدى الأمم المتحدة".

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    وأضافت أن السفر لأي جهة أخرى سيستلزم الحصول على إعفاء من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية وأن الطلبات ينبغي أن تقدم قبلها بخمسة أيام على الأقل. كما تلزم البعثة الإيرانية للأمم المتحدة بتقديم لائحة بأماكن السكن والإقامة للموافقة عليها.

    وسيخضع الدبلوماسيون لنفس القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الذي وصل يوم الأحد وسط توترات متزايدة بين البلدين.

    وسيتاح لهم فقط التنقل بين الأمم المتحدة وبعثة طهران للمنظمة الدولية ومقر سفير إيران لدى الأمم المتحدة ومطار جون كنيدي. ولم يتضح بعد سبب ذلك.

    وتفاقمت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي من الاتفاق الدولي لعام 2015 للحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. وفرض ترامب المزيد من العقوبات على إيران.

    الموضوع:
    تصعيد التوتر بين إيران والولايات المتحدة (90)

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