صحيفة تدعو إلى "صد العدوان الروسي"

لا تكف أجهزة الإعلام الغربية عن ترديد معزوفة "العدوان الروسي".

فمثلا، شددت صحيفة "فرانكفورتر ألغيمايني" الألمانية على ضرورة أن يعمل الغرب على "صد العدوان الروسي".

وتكشف روسيا عن عدوانها، وفقا للصحيفة الألمانية، حينما ترفض التخلي عن صواريخها الجديدة ولا تنوي بالتالي إنقاذ معاهدة إزالة فئة محددة من الصواريخ الحربية.

وليس هذا فقط، بل يخيم على العالم خطر آخر يتمثل في احتمال عدم التمديد لاتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية التي تنتهي مدتها في عام 2021. ويواجه العالم خطر عدم تمديدها بسبب ما تفعله روسيا ولاعقلانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما قالت الصحيفة.

وزعمت الصحيفة أن روسيا تستخدم صواريخها الجديدة لدعم هجمات غير نووية في الفضاء السوفيتي.

وترى الصحيفة أنه من الضروري أن يرد الغرب على ما تفعله موسكو ويتصدى "للعدوان الروسي".