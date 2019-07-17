أدلة جديدة يكشفها الإعلام حول السجن السري في ماريوبل الأوكرانية

أعلنت وكالة "نوفوستي" الروسية عن العثور على أدلة جديدة تؤكد وجود سجن سري تابع لكتيبة "آزوف" الأوكرانية في مطار مدينة ماريوبل بدعم غير علني من مجلس الأمن الاوكراني.

وجمعت الوكالة الروسية أدلة جديدة عن هذا السجن من أشخاص سجنوا وموظفين، وتم تأكيد هذه الأدلة بواسطة شريط مصور وشهادات طبية منحت في أوكرانيا وفي دونيتسك. عدا عن ذلك فإن بعثة المراقبة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في أوكرانيا أكدت لـ"نوفوستي" حقيقية وجود سجن سري في مدينة ماريوبل.

يذكر أن السلطات الأوكرانية بدأت، في شهر نيسان/ أبريل من العام 2014، عملية عسكرية ضد سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، المعلنتين من جانب واحد، تعبيرا عن معارضتهما للانقلاب، الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام. ووفقا لآخر إحصاءات الأمم المتحدة — فقد بلغ عدد ضحايا هذا النزاع ما يزيد عن 10 آلاف مدني.

وتبحث مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، في إطار عمل مجموعة الاتصالات، التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة. إلا أن الاشتباكات مستمرة بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.