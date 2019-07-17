إيران تفاجئ الجميع بموقفها من استهداف السعودية والإمارات حال اندلاع حرب بالخليج

أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أنه "لن يكون أحد في مأمن حال اندلاع حرب في المنطقة، معتبرا أن السعودية والإمارات تشاركان في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد بلاده".

وأشار ظريف، في مقابلة مع قناة "BBC" البريطانية، نشرت يوم أمس الثلاثاء، إلى أن "إيران والولايات المتحدة كانتا على وشك حرب بينهما"، موضحا أن "ترامب تم تحذيره مسبقا من أن إيران ستتخذ إجراءات مضادة للدفاع عن نفسها، في حال إقدام الولايات المتحدة على تنفيذ أي خطوات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية".

وتابع وزير الخارجية الإيراني، مجيبا عن سؤال حول طبيعة خطوات بلاده المحتملة وإمكانية استهدافها حلفاء الولايات المتحدة مثل السعودية والإمارات: "لا نتخذ إجراءات عشوائية، الولايات المتحدة تشن حاليا حربا اقتصادية على إيران، وهناك دول تقدم لها مساعدة لوجستية واستطلاعية، وهذا يعني أنها أيضا تشارك في هذه الحرب".

وأردف، ردا على سؤال توضيحي حول إمكانية استهداف السعودية والإمارات: "لا أعتقد أنه سيكون هناك أحد في مأمن حال اندلاع الحرب في المنطقة، لكن دعونا نتجنب الحرب، ولا نحتاج إلى نشوبها".