صحيفة: ترامب يعيد الولايات المتحدة لماضيها العنصري

هاجمت صحيفة بريطانية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي اتهمته بأنه يحاول إعادة الولايات المتحدة إلى ماضيها العنصري.

واعتبرت صحيفة "الغارديان" في مقالها بعنوان "ترامب يريد دفع ​الولايات المتحدة​ لماضيها العنصري، ويجب على الناخبين دفعها للأمام" أن برنامج الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ستعيد الولايات المتحدة نصف قرن إلى الوراء أي إلى العصر الذي كان فيه الزعماء المنتخبون يتحدثون عن تفوق الرجل الأبيض".

وأضافت أن ترامب يخفق في فهم، أو يتجاهل، واحدة من القواعد الرئيسة لبلاده وهي أن الناس لا يجب أن يميز بينهم على أساس لون بشرتهم أو عرقهم.

ورأت الصحيفة أن ترامب لا يعتبر إلا البيض مواطنين حقيقيين للولايات المتحدة، بينما ينظر إلى ​المهاجرين​ والأعراق الأخرى على أنهم عابرون.

ولفتت من جهتها أن الأمر لم يأت كمفاجأة أن يقول ترامب لأربع عضوات في ​الكونغرس​، كلهم من غير البيض، أن يعودوا إلى البلاد التي جاءوا منها وهذا يعد عنصرية واضحة ويتماشى مع التصور القومي الأبيض الذي يؤيده ترامب.

وختتمت الصحيفة قائلة: "بينما يتجه ترامب بكل قوته صوب اليمين، يبدو أن مزاج الناس في بلاده يتحول صوب اليسار، حسبما تشير استطلاعات الرأي".