باكستان تعتقل مؤسس تنظيم "عسكر طيبة" المتشدد

اعتقلت السلطات في باكستان، اليوم الأربعاء، حافظ سعيد، مؤسس تنظيم "لشكر طيبة"، وهو الجماعة المتشددة التي حملته الولايات المتحدة والهند مسؤولية الهجوم الذي استمر أربعة أيام على مومباي في عام 2008 .

وقال متحدث باسم جماعة الدعوة، وهي مؤسسة خيرية يديرها سعيد، إن مسؤولي مكافحة الإرهاب اعتقلوا سعيد بينما كان في طريقه إلى بلدة جوجرانوالا بوسط باكستان.

وأضاف المتحدث أن التهم التي يواجهها لا تزال غير معروفة، لكن يبدو أنها مرتبطة بتمويل الإرهاب.

وذكر موقع "جيو نيوز" الباكستاني أنه تم اعتقال سعيد للمثول أمام محكمة مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يعقد مسؤولو إدارة مكافحة الإرهاب مؤتمرا صحفيا، في وقت لاحق من اليوم، بشأن اعتقال حافظ سعيد الذي تم نقله إلى مكان مجهول.

وأوضح أن الاعتقال جزء من حملة الحكومة الباكستانية ضد المنظمات المحظورة بموجب خطة العمل الوطنية.