فضيحة مونيكا لوينسكي تعود للأضواء بعد 20 عاما

عادت المتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي إلى الأضواء بعد تعليقها على منشور على "تويتر".

وظهرت لوينسكي على موقع التواصل الاجتماعي" تويتر"، حينما ردت على تغريدة نشرها طبيب أمريكي بسؤال: "ما هي أسوأ نصيحة مهنية وجهت إليك؟".

وعلقت مونيكا التي اختفت ما يقارب من 20 عاما عن الأضواء بسبب تورطها في "فضيحة جنسية: مع الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

an internship at the white house will be amazing on your resume. 😳 — Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) July 14, 2019

​وردت لوينسكي بسخرية على السؤال، قائلة: "لو كنت حاصلة على تدريب في البيت الأبيض فسيكون ذلك رائعا حقا"، وأرفقت التعليق برسم تعبيري يعبر عن الخجل.

واهتم الكثير من المتابعين على تويتر بتعليق لوينسكي، حيث حصل على أكثر من 300 ألف إعجاب، و59 ألف إعادة تغريد، وأكثر من 400 ألف تعليق، من بينها تعليقات لمتابعين وضعوا صورا لبيل كلينتون.

​وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن رد مونيكا يسخر من العمل في البيت الأبيض، باعتباره أسوأ ما في حياتها المهنية.

والفضيحة التي كان طرفاها الرئيس الأمريكي بيل كلنتون ومونيكا لوينسكي، اشتهرت بـ"فضيحة مونيكا" وهي فضيحة جنسية تفجرت قبل عقدين في البيت الأبيض، واعترف كلينتون بـ"علاقة غير لائقة" معها، لكنه رفض أن يطلب الصفح من مونيكا مع اشتعال حملة "مي تو".