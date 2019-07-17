بوتين يهنئ ميركل بعيد ميلادها

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هنأ المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بعيد ميلادها الـ65.

وقال الكرملين:

"الرئيس فلاديمير بوتين هنأ في اتصال هاتفي المستشارة الألمانية بعيد ميلادها 65".

وتحتفل أنغيلا ميركل بعيد ميلادها الـ 65 اليوم الأربعاء، وتتولى مهام المستشارية منذ نحو 14 عامًا.

ومن المقرر أن ترأس المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا لمجلس الوزراء في برلين اليوم الأربعاء، كما اعتادت على ذلك كل أسبوع، ويتزامن هذا الاجتماع مع احتفالها بعيد ميلادها الخامس والستين.

وقالت ميركل، الأسبوع الماضي، عندما سُئلت عن عيد ميلادها: "لا يعني هذا التقدم في السن، لكن ربما اكتساب مزيد من الخبرة".