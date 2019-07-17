مقتل ضابط رفيع بالحرس الرئاسي الأفغاني وطالبان تتبنى العملية

لقي ضابط رفيع بالحرس الرئاسي الأفغاني مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثراً بجراح أصيب بها في هجوم تبنته حركة طالبان قبل أيام في أحد أحياء العاصمة كابول، وشارك الرئيس أشرف غني في مراسم التشييع الذي أقيم بالمشفى العسكري.