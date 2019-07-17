بوتين يهنئ أول امرأة في منصب رئيسة المفوضية الأوروبية

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يهنئ أورسولا فون ديرلاين، بانتخابها رئيسة المفوضية الأوروبية، ويؤكد استعداد موسكو للحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي حول القضايا الحيوية.

وقال الكرملين: "أعرب رئيس الدولة الروسية عن ثقته في أن الخبرة السياسية الغنية والمكانة الدولية التي تتمتع بها أورسولا فون دير لاين ستسهم في العمل البناء للمفوضية الأوروبية، وكذلك ستعمل على استعادة شراكة متساوية ومتبادلة المنفعة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا".

وأضاف الرئيس الروسي أن موسكو مستعدة لإجراء حوار بناء مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا الرئيسية.

President-elect @vonderleyen has put forward priorities for her mandate:

🔹A European Green Deal

🔹An economy that works for people

🔹A Europe fit for the digital age

🔹Protecting our European way of life

🔹A stronger Europe in the world

🔹A new push for European democracy pic.twitter.com/ZHflU2kIrt — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 17, 2019

وتعد الألمانية فون دير لاين أول امرأة في منصب رئيس المفوضية الأوروبية والمنتمية لحزب المستشارة ميركل، ويمكن لفون دير لاين بحكم منصبها الجديد أن تشارك في تحديد السياسات والأولويات الأوروبية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وستترأس فون دير لاين أكثر من 30 ألف شخص يعملون في المفوضية المسؤولة عن طرح مقترحات القوانين ومراقبة الالتزام بقانون الاتحاد الأوروبي، ما يجعلها تشارك في تحديد روتين الحياة اليومية لأكثر من 500 مليون أوروبي.