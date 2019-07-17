حاكم برازيلي يستعين بـ"التجربة الإسرائيلية" لضرب العصابات

وصف ويلسون ويتزل، حاكم ريو دي جانيرو، عصابات المخدرات في مدينته بأنها "تنظيم إرهابي"، مشددا على أن الشرطة سترد بنفس طريقة إسرائيل بعدم التساهل معهم.

وأضاف القاضي الفدرالي السابق والمحافظ، تعليقا على عمليات القتل التي تقوم بها الشرطة في ريو دي جانيرو: "من الطبيعي أن ترتفع هذه النسبة فالشرطة تضرب بشدة المجرميين"، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستمر في الارتفاع خلال فترة إدارته، بحسب صحيفة "الديلي ميل".

وتابع:

"نحن نعيش في حالة من المواجهة ويقوم المجرمون باختبار حدود الشرطة والحكومة".

ومنذ توليه منصبه شهدت عمليات القتل التي يقوم بها رجال الشرطة لمشتبه بهم زيادة حادة، حيث قتل 731 شخصا في "تدخلات للشرطة" في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، أي بزيادة 19.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، وفق أحدث البيانات الرسمية.

وقال في معرض دفاعه عن استراتيجيته الأمنية المتشددة للصحفيين: "ما تقوم به إسرائيل سنقوم به في ريو دي جانيرو. لن نتساهل مع أي شخص يحمل سلاحا"، مضيفا: "أنت لا تريد أن تموت؟ حسنا لا تخرج إلى الشارع بمسدس".

ولفت ويتزل إلى أن المجرمين في الأحياء العشوائية في ريو دي جانيرو "اغتصبوا الأطفال وقتلوا الأبرياء واستخدموا هذه المناطق لبيع المخدرات".

ويعلن ويتزل دائما دعمه للسياسات الصارمة ضد الجريمة التي ينتهجها الرئيس اليميني جايير بولسونارو، واقترح أثناء حملته الانتخابية استخدام المروحيات كمنصات للرماة، الذين يمكن أن يستهدفوا أي شخص يحمل سلاحًا.

وقال ويتزل إن ارتفاع عدد عمليات القتل على أيدي الشرطة في ولاية ريو هو نتيجة لسياسته المتمثلة في "مواجهة الإرهابيين".