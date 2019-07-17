قتلى وجرحى لقوات هادي بهجوم لـ "أنصار الله" في عسير

سقط عدد من مجندي الجيش اليمني التابعين لقوات هادي بين قتيل وجريح بهجوم شنته، اليوم الأربعاء، قوة من تنظيم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على تجمعات للجيش في عسير جنوب غربي السعودية.

وأشارت قناة "المسيرة نت" الناطقة باسم "أنصار الله"، إلى أن مقاتلي الجماعة شنوا هجوما على تجمعات للجيش اليمني من محورين في مجازة الغربية بعسير، مؤكدة أن العملية أسفرت عن وقوع خسائر بشرية في صفوف قوات الجيش.

وتستمر منذ 2015 مواجهات بين الجيش اليمني المدعوم بتحالف عربي بقيادة السعودية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، حيث تسعى الحكومة اليمنية لاستعادة الأراضي التي سيطر عليها الحوثيون، من بينها العاصمة صنعاء.

وأدت المعارك لمقتل وجرح آلاف المدنيين واحتياج الملايين لمساعدات إنسانية عاجلة بحسب الأمم المتحدة.