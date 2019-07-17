إيران: توسيع التبادلات التجارية مع قطر عبر موانئ بوشهر

كشف المدير العام للطب البيطري الإيراني في محافظة بوشهر، مرتضى بحراني، عن تطوير العلاقات التجارية مع قطر، قائلا: "سيتم توسيع التبادلات التجارية بين إيران وقطر عبر موانئ بوشهر".

وشدد بحراني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه رئيس منظمة الطب البيطري ومدير الحجر الصحي في قطر، على ضرورة توفير التسهيلات لتطوير تجارة الماشية بين إيران وقطر من خلال موانئ محافظة بوشهر، مؤكدا على مسألة المراقبة والإشراف البيطري على نقل الماشية من بوشهر.

ولفت إلى تطور التعاون التجاري بين إيران وقطر، قائلا: بالإضافة إلى دراسة حالة عبور الماشية، ناقشنا مع الجانب القطري قضايا أخرى مثل تصدير المنتجات الحيوانية الخام.

وكان مساعد شؤون التنسيق الاقتصادي في محافظة بوشهر، سعيد زرين فر، أشار في شهر يونيو/حزيران الماضي، إلى زيادة التعاون التجاري بين بوشهر وقطر، قائلا: "سيتم زيادة التبادل التجاري بين ايران وقطر إلى 5 مليارات دولار من خلال الخطط التي جرى اتخاذها".

وأعلن زرين فر عن زيادة التبادل التجاري بين محافظة بوشهر وقطر، قائلا: "زاد حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر 9 أضعاف خلال العامين السابقين حيث كان الجانب الأكبر من موانئ بوشهر".