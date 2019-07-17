مقتل دبلوماسيين أتراك بإطلاق نار في إربيل

قتل دبلوماسيين أتراك في إطلاق نار على مطعم في إربيل، اليوم الأربعاء 17 يوليو / تموز، وكان من بين الضحايا نائب القنصل العام التركي.

وأفادت معلومات، أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

وذكرت الشبكة الكردية، أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

#BREAKING: Shooting incident at a restaurant in Erbil involves personnel from the Turkish Consulate General. Reports of casualties. This is a developing story... pic.twitter.com/ubQtpUKkAU — Rudaw English (@RudawEnglish) July 17, 2019

ونقلت الشبكة عن مراسلها في أربيل، أن عدد من الدبلوماسيين العاملين في القنصلية التركية، كانوا موجودين بموقع الحادث وأن أحد القتلى هو نائب القنصل التركي".

ولفتت الشبكة الإعلامية الكردية إلى أن قوات الأمن توافدت إلى موقع الحادث وقطعت الطرق القريبة من المطعم، الذي شهد وقوع الحادث".

The shooting of Turkey's deputy head of mission occurred in an Erbil restaurant. Two other individuals were killed with multiple injured https://t.co/Nn07gg83KC — Aaron Magid (@AaronMagid) July 17, 2019

ونقل موقع "السومارية" عن مصادر أمنية في محافظة إربيل، قولها إن القنصل العام ومرافقيه كانوا داخل مقهى في منطقة عين كاوه في إربيل.

ورجحت المصادر، وفقا للسومارية، أن يكون الهجوم المسلح ردا على مقتل قياديين في حزب العمال الكردستاني المعارض لتركيا.

يتبع...