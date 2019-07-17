اجتماع وزراء اتصالات روسيا وتركيا وأذربيجان وإيران في طهران

وصل وزراء اتصالات روسيا وتركيا وأذربيجان إلى طهران، اليوم الأربعاء، للمشاركة في اجتماع رباعي مع إيران، لبحث تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدان الأربعة، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

طهران - سبوتنيك . وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء أن "وزراء الاتصالات الروسي والتركي والأذربيجاني وصلوا اليوم إلى طهران للمشاركة في الاجتماع الرباعي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الدول الأربع".

وفي السياق غرد مساعد وزير الاتصالات الإيراني، حميد فتاحي، على حسابه في تويتر، قائلاً إن "الاجتماع الرباعي يهدف إلى تطوير العلاقات الاقتصادية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنشاء منطقة أكثر قدرة لمواجهة الأحادية الغربية".

وتستضيف وزارة الاتصالات الإيرانية، اليوم، هذا الاجتماع الرباعي الذي يوفر فرصة لإنشاء سوق مشتركة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المشتركة.