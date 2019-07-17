مصدر مسؤول: هناك جهة وحيدة لها مصلحة باستهداف دبلوماسيي تركيا في كردستان

قال مصدر مسؤول بإقليم كردستان العراق إن هناك جهة وحيدة لها مصلحة في استهداف الدبلوماسيين الأتراك في أربيل، وأن التقارب الأخير بين الإقليم وتركيا كان أحد أسباب تلك العملية.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أن ملابسات الحادث تشير بأصابع الاتهام إلى حزب العمال الكردستاني pkk لأنه المستفيد الوحيد من تلك العملية لخلق نوع من التوتر بين الجانبين.

وتابع المصدر أن العملية تمت من جانب مسلحين يحملون أسلحة دقيقة ومتطورة وتم استهداف نائب القنصل ومرافقيه بعد تناولهم وجبة الغداء بأحد مطاعم أربيل.

وأكد المصدر أن حزب العمال لم يتبن العملية ولكن كانت لهم تصريحات سابقة بأنه سوف يستهدفون الأتراك خارج الأراضي التركية.

وأفادت معلومات، أوردتها شبكة "رووداو" الكردية، عن مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار، مشيرة إلى أن نائب القنصل العام التركي واثنين من مرافقيه بين الضحايا.

وذكرت الشبكة الكردية، أن حادث إطلاق النار، وقع داخل مطعم في أربيل، وأوضحت أنه أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص وجرح عدد آخر، بينهم دبلوماسيون أتراك.

قال المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الخارجية العراقية تتابع تفاصيل حادث إطلاق النار بأربيل.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" اليوم الأربعاء أن الوزارة تتابع التطورات الخاصة بالحادث مع الجهات الأمنية، والتأكد من حقيقة مقتل نائب القنصل التركي، وأنها تتابع كافة التطورات للوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالحادث.