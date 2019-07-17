الرئيس الفلسطيني يؤكد ضرورة حل أية خلافات مع لبنان بالحوار وتجنب التصعيد

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حرص منظمة التحرير الفلسطينية والشعب الفلسطيني على حل أية مشكلات مع لبنان بالحوار وتجنب التصعيد، فيما يأتي ذلك كأبرز تعليق رسمي فلسطيني على مظاهرات تشهدها مخيمات فلسطينية في لبنان احتجاجا على قرار لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة حصول اللاجئ الفلسطيني على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.

رام الله - سبوتنيك. قال الرئيس محمود عباس، في مستهل اجتماع عقدته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في رام الله، اليوم الأربعاء، إن هناك عددا من القضايا التي تستدعي الحوار العاجل مع الاخوة اللبنانيين لأننا نريد حل هذه القضايا بالحوار والمفاوضات ونرفض التصعيد من أي جهة كانت".

وأضاف الرئيس عباس "سيتم إيفاد عضو اللجنة التنفيذية عزام الأحمد لمتابعة هذه القضايا مع الإخوة اللبنانيين ونؤكد رفضنا لكل أشكال التصعيد لأن الأهم حل المشاكل وليس تعقيدها".

وتابع "سنناقش اليوم في اجتماعنا الوضع القائم الآن في لبنان والذي يأتي عقب الظروف التي مررنا بها هناك والتي كانت ممتازة كقضية صابر مراد وغيرها التي انعكست إيجابا على علاقاتنا الأخوية مع الأشقاء في لبنان".

واستطر الرئيس عباس قائلاً "سيكون على جدول أعمالنا عدد من القضايا الهامة التي مرت بنا خلال الفترة الماضية كـ"صفقة القرن" وورشة المنامة والانتخابات الإسرائيلية والتي لا نتدخل فيها بالطبع ولكن على الاقل نطل عليها باعتبارها تجري عند جيراننا".

وفيما يخص ملف المصالحة الفلسطينية الداخلية قال الرئيس عباس: "سنناقش ملف المصالحة وما جرى في القدس ثم الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل وكذلك الزيارات الهامة التي قام بها رئيس الوزراء لكل من الأردن والعراق".

يشار إلى أن المخيمات الفلسطينية في لبنان شهدت مظاهرات وإضرابات منذ أيام بسبب قرار جديد لوزارة العمل اللبنانية يقضي بضرورة حصول اللاجئ الفلسطيني على تصريح من السلطات قبل مزاولة بعض المهن.