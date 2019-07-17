مقتل أحد أفراد قوة حفظ السلام و6 مدنيين بهجوم في منطقة أبيي السودانية

وقالت الأمم المتحدة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن قوات حفظ السلام كانت في دورية روتينية وتعرضت لهجوم من مجهولين. وقتل جندي إثيوبي وأصيب آخر كما قتل خمسة مدنيين.
واستقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكن وضع أبيي لم يتحدد.
وتشهد المنطقة أعمال عنف بين من يريدون الانضمام للجنوب وآخرين يريدون أن يكونوا جزءا من الشمال. وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة لحفظ السلام في المنطقة، هي القوة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا)، منذ عام 2011.
وذكر جوك أنه يُعتقد أن المهاجمين شماليون لكن هوياتهم لم تعرف بعد.
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