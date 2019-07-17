مقتل أحد أفراد قوة حفظ السلام و6 مدنيين بهجوم في منطقة أبيي السودانية

قال كول ألور جوك حاكم منطقة أبيي الواقعة على الحدود بين السودان وجنوب السودان اليوم الأربعاء إن مسلحين مجهولين قتلوا أحد أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وستة مدنيين في منطقة أبيي المتنازع عليها.

وأضاف جوك "هاجم مسلحون مجهولون أمس سوق أميت شمالي أبيي"؛ وذكر أن هناك طفلا بين المدنيين الذين لاقوا حتفهم؛ وفقا لـ "رويترز".

وقالت الأمم المتحدة في بيان في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن قوات حفظ السلام كانت في دورية روتينية وتعرضت لهجوم من مجهولين. وقتل جندي إثيوبي وأصيب آخر كما قتل خمسة مدنيين.

واستقل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 لكن وضع أبيي لم يتحدد.

وتشهد المنطقة أعمال عنف بين من يريدون الانضمام للجنوب وآخرين يريدون أن يكونوا جزءا من الشمال. وتحتفظ الأمم المتحدة ببعثة لحفظ السلام في المنطقة، هي القوة الأمنية المؤقتة في أبيي (يونيسفا)، منذ عام 2011.

وذكر جوك أنه يُعتقد أن المهاجمين شماليون لكن هوياتهم لم تعرف بعد.