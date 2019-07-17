أردوغان يدين الهجوم على الموظفين الأتراك في القنصلية التركية في أربيل

أدان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الهجوم الذي استهدف اليوم الأربعاء موظفين من القنصلية التركية بأربيل شمالي العراق.

وعلق أردوغان على الحادث على حسابه الشخصي على "تويتر" قائلا "أدين الاعتداء التعسفي على موظفينا القنصليين في أربيل. أتمنى رحمه الله لموظفنا الذي استشهد في الهجوم".

Erbil’de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 17, 2019

وأضاف "نحن نواصل جهودنا مع السلطات العراقية والسلطات المحلية لضمان العثور على مرتكبي الهجوم بسرعة".

وأكدت الخارجية التركية اليوم الأربعاء مقتل موظف بقنصليتها في إطلاق نار بأربيل.

وأضافت في بيان لها: نواصل اتصالاتنا مع السلطات العراقية والمسؤولين المحليين للعثور على منفذي الهجوم.