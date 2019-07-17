بالصور... "سبوتنيك" تكشف عن حالات تعذيب مرعبة في سجن سري أوكراني

تحدث سجناء سابقون عن أهوال ما شاهدوه وعاشوه في سجون سرية تابعة لقوات الأمن الأوكرانية في مدينة ماريوبول.

تبدأ وكالة "سبوتنيك" بنشر سلسلة من المنشورات بناءً على وثائق وأدلة حول ما يحدث في السجون السرية الأوكرانية، حيث يتم اعتقال وزج مقاتلين من جمهورية دونيتسك الشعبية، وأولئك الذين يُشتبه في تعاطفهم مع قوات المقاومة الشعبية عن دونباس، في تلك السجون.

أبلغ الملازم السابق في إدارة أمن الدولة الأوكرانية، العقيد فاسيلي بروزوروف، في المركز الإعلامي لمجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، في مارس/ آذار الماضي، الصحفيين عن سجن سري في مطار ماريوبول، حيث أطلق عليه اسم "المكتبة". وقد قام الأشخاص الذين خرجوا من هذا السجن بتأكيد معلومات بروزوروف وأضافوا عليها.

حفر مليئة بالجثث

قالت تاتيانا غانجا وهي إحدى مواطنات مدينة ماريوبول "عندما شاهدت صورًا لهذا الممر على التلفاز (التي أظهرها بروزوروف)، وقف شعر جسدي. هذه الأبواب البلاستيكية... جلست وبدأت أهمس لأمي قائلة "هذه زنزانتي"".

© Sputnik . المعتقلة السابقة في سجن مطار ماريوبل تاتيانا غانجا

وأضافت "كان الممر مضيئا ويحتوي على العديد من الأبواب البلاستيكية. وأدركت وقتها أنها ثلاجات موتى... كان مكانا مخيفا".

© Photo / Courtesy of Vasily Prozorov ممر السجن السري في مطار ماريوبل

كانت غانجا عضوًا في الحزب الشيوعي الأوكراني (المحظورة الآن في أوكرانيا)؛ وشاركت في مظاهرات الاحتجاجية في مدينة ماريوبول، ثم في استفتاء 11 مايو حول مستقبل جمهورية دونيتسك. وفي أكتوبر من عام 2014، تم اعتقالها من قبل تنظيم "آزوف" المسلح الأوكراني، حيث لم يكن لديها أدنى فكرة حول إدراجها في القائمة السوداء باعتبارها انفصالية.

ووصفت ما كان يحدث في مطار ماريوبول بأنه "جحيم حقيقي، ومكان للموت".

وقالت غانجا "لا يمكنني أن أصف كل الرعب. تم كسر أنفي ولم أكن أسمع بأذني اليسرى. من الصعب جدا تذكر هذه الأحداث. لا أريد أن أتكلم بالتفصيل عن كل شيء... ولكن ذلك الصبي الذي دفعني إلى المرحاض عبر ذلك الممر، قال لي إنه قبل يومين من وجودي هنا، تعرضت فتاة أخرى تدعى أيضا تاتيانا للضرب حتى الموت".

وهدد جلادون تاتيانا باستمرار برميها بالحفرة، حيث كانوا يلقوا جثث الموتى، وكانوا يلمحون بانتظام إلى أن عددهم سيزيد بجسدها قريبا، ومن ثم تم تهديدها بإخضاعها لتعذيب نفسي برميها حية بين جثث الموتى داخل الحفرة.

كتب في المكتبة

تم اعتقال أولغا سيليتسكايا، أيضا من قبل تنظيم "أزوف"، في 29 أغسطس 2014 من وسط مدينة ماريوبول، حيث قضت يومين في سجن سري.

ووفقا لها، فإن أكثر وسيلة تعذيب شعبية هي إغراق السجين في برميل مليء بالماء أو التعذيب بقطعة قماش مبللة، حيث يتم وضع القطعة على الشخص ويتم سكب الماء عليها ببطئ، وهنا يبدأ الشخص بالاختناق.

وأضافت "يدخل الماء إلى الرئتين، وعندها تفقد الوعي. لقد كانوا مهتمين بمعلومات حول الأسلحة".

وتابعت "أطلقوا علينا اسم "الكتب"، ومكان احتجازنا (المكتبة)". مشيرة إلى أنها سمعت الكثير عن التعذيب الوحشي... وشاهدت العديد من الأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب والضرب. كما أن هناك أشخاصا لم يعودوا بعد الاستجواب.

العظام المكسورة

اعتقلت رئسية تحرير صحيفة "البلدية"، إيلينا بلوها، مع ابنها في 2 أغسطس 2014 في إحدى ضواحي مدينة ماريوبول، حيث كانت مدرجة في القائمة السوداء لتغطية غير متحيزة للأحداث في دونيتسك. وقد سجن ابنها في زنزانة للرجال، حيث كان هناك ثمانية أشخاص آخرين.

© Photo / Courtesy of Vasily Prozorov معتقل سابق في سجن مطار ماريوبل

وقالت بلوها "بعض منهم (الرجال المساجين مع ابنها) تعرضوا للضرب المبرح. وكان يمكن للمرئ مشاهدة كيف تبرز أضلاع أحد الأشخاص المكسورة، وكسرت قدمين شخص آخر... ولا أعرف ماذا حدث لهم بعد ذلك، ولكن لا يمكنني إلا أن أخمن....".

© Photo / Courtesy of Vasily Prozorov معتقل سابق في سجن مطار ماريوبل

وأضافت "تجدر الإشارة إلى أن ماريوبول تعرض للقمع الشديد على وجه الخصوص من قبل تنظيم "برافوسيكوف" والكتائب الأخرى. كون كانت ماريوبول من أولى المدن التي اعترفت بقيام جمهورية دونيتسك الشعبية".

توثيق 16 حالة من قبل بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة

إن ما يحدث في مطار ماريوبول، وفي السجون السرية الأخرى في أوكرانيا، كان دائمًا تحت اهتمام بعثة الأمم المتحدة للمراقبة المعنية باحترام حقوق الإنسان في أوكرانيا (المفوضية السامية لحقوق الإنسان)، وسجلت في تقارير البعثة.

© Sputnik . Potapova Olesya رئيس المكتب الإقليمي لبعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا أوكتام غازييف مع ممثلين عن جمهورية لوغانسك الشعبية عند نقطة التفتيش "ستانيتسا لوغانسكايا"

وقالت رئيسة البعثة، فيونا فريزر، لوكالة "سبوتنيك": خلال خمس سنوات، تم تسجيل عدة مئات من حالات الاحتجاز التعسفي والحبس الانفرادي وانتهاكات حقوق الإنسان (مثل التعذيب وإساءة المعاملة) من جانب كل من حكومة أوكرانيا والجماعات المسلحة لجمهورية دونيتسك الشعبية في منطقة دونباس (شرقي أوكرانيا) في عام 2014 بعد وقوع الانقلاب في العاصمة الأوكرانية كييف.

وقالت فيونا إن أقصر فترة احتجاز كانت عدة ساعات، وأطولها شهر.